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Артета оцінив відновлення Зінченка

Мікель Артета прокоментував відновлення травмованих гравців
Сьогодні 19:11 262 0
Артета оцінив відновлення Зінченка
Фото - Getty Images
#Мікель Артета, #Олександр Зінченко

Джерело - arsenal.com.

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко добре відновлюється після ушкодження отриманого у матчі з Ліверпулем.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Мікель Артета.

"Зінченко та Томіясу дуже добре відновлюються. Завтра ми проведемо ще одне тренування. Сподіваюся, кілька людей повернуться, і ми зможемо виставити конкурентоспроможний склад.

Сака відновлювався протягом тижня і виглядає добре", – відповів Артета.

Нагадаємо, Зінченко відіграв перший тайм у матчі з Ліверпулем, а в перерві був замінений через м’язове пошкодження. Матч проти Вест Гема відбудеться в неділю, 11 лютого, о 16:00.

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