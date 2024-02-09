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Довбик може перейти у Реал

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Довбик може перейти у Реал
Фото - Getty Images
#Жирона, #Реал Мадрид, #Артем Довбик

Джерело - sport.ua.

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес буде уважно спостерігати за українським нападником Артемом Довбиком під час суботнього матчу проти Жирони.

Про це повідомляє Realmadridexclusivo.

У королівському клубі вважають, що 26-річний футболіст може бути потенційним трансфером для "вершкових" в літнє міжсезоння. Окрім Довбика на радари Реала потрапили захисник Мігель Гутьєррес та вінгер Савіо.

У цьому сезоні чемпіонату Іспанії Артем Довбик провів 21 матч, відзначившись 14 забитими м'ячами та 5 гольовими передачами.

Нагадаємо, Довбик потрапив до заявки Жирони на матч з Реалом.

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