Довбик може перейти у Реал

Український форвард влітку може змінити клуб

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес буде уважно спостерігати за українським нападником Артемом Довбиком під час суботнього матчу проти Жирони.

Про це повідомляє Realmadridexclusivo.

У королівському клубі вважають, що 26-річний футболіст може бути потенційним трансфером для "вершкових" в літнє міжсезоння. Окрім Довбика на радари Реала потрапили захисник Мігель Гутьєррес та вінгер Савіо.

У цьому сезоні чемпіонату Іспанії Артем Довбик провів 21 матч, відзначившись 14 забитими м'ячами та 5 гольовими передачами.

Нагадаємо, Довбик потрапив до заявки Жирони на матч з Реалом.