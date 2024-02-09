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Довбик потрапив до заявки Жирони на матч з Реалом

Довбик пропускав попередню зустріч через травму
Сьогодні 14:59 290 0
Довбик потрапив до заявки Жирони на матч з Реалом
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Жирона визначилася зі списком футболістів, які відправляться на виїзний матч з Реалом у 24-му турі Ла-Ліги.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Український форвард Артем Довбик та вінгер Віктор Циганков потрапили у заявку на гру.

Довбик пропускав попередню зустріч з Реал Сосьєдадом через проблеми з коліном.

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Матч Реал - Жирона відбудеться завтра, 10-го лютого, о 19:30 за київським часом.

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