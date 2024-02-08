Тренер Жирони оцінив готовність Довбика до матчу з Реалом

Джерело - tribuna.com.
Український нападник Жирони Артем Довбик може зіграти проти Реала у Ла-Лізі.
Про це розповів головний тренер команди Мічел Санчес
"Вілья та Лопес пропустять матч. Є дискваліфікації Блінда та Еррери. З іншими гравцями все гаразд. Довбик провів не так багато тренувань в загальній групі, але віримо, що він приїде.
Ми вже грали цього сезону без Довбика, Циганкова, Алейша. Виступали без найкращих гравців, а команда показала свою найліпшу версію. Блінд – суттєва втрата, але як Лопес та Еррера, ми вже грали без них. Команда готова провести дуже гарну гру. Ми перебуваємо у дивовижній позиції. Приїзд на "Бернабеу" у такому становищі – для нас мрія", – сказав Мічел.
Довбик тренувався перед матчем з Реалом. 26-річний українець забив 15 голів та зробив 8 асистів у 26 матчах сезону у складі Жирони.
Матч Реал - Жирона відбудеться 10 лютого.
Раніше повідомлялося, що тренер та два лідери Жирони пропустять матч з Реалом