Тренер Жирони оцінив готовність Довбика до матчу з Реалом

Український нападник Жирони Артем Довбик може зіграти проти Реала у Ла-Лізі.

Про це розповів головний тренер команди Мічел Санчес

"Вілья та Лопес пропустять матч. Є дискваліфікації Блінда та Еррери. З іншими гравцями все гаразд. Довбик провів не так багато тренувань в загальній групі, але віримо, що він приїде.

Ми вже грали цього сезону без Довбика, Циганкова, Алейша. Виступали без найкращих гравців, а команда показала свою найліпшу версію. Блінд – суттєва втрата, але як Лопес та Еррера, ми вже грали без них. Команда готова провести дуже гарну гру. Ми перебуваємо у дивовижній позиції. Приїзд на "Бернабеу" у такому становищі – для нас мрія", – сказав Мічел.