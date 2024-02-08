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Тренер Жирони оцінив готовність Довбика до матчу з Реалом

Мічел Санчес розповів про кадрову ситуацію перед гостьовим матчем з Реалом у Ла-Лізі.
Сьогодні 17:24 219 0
Тренер Жирони оцінив готовність Довбика до матчу з Реалом
#Жирона, #Артем Довбик, #Мічел Санчес

Джерело - tribuna.com.

Український нападник Жирони Артем Довбик може зіграти проти Реала у Ла-Лізі.

Про це розповів головний тренер команди Мічел Санчес

"Вілья та Лопес пропустять матч. Є дискваліфікації Блінда та Еррери. З іншими гравцями все гаразд. Довбик провів не так багато тренувань в загальній групі, але віримо, що він приїде.

Ми вже грали цього сезону без Довбика, Циганкова, Алейша. Виступали без найкращих гравців, а команда показала свою найліпшу версію. Блінд – суттєва втрата, але як Лопес та Еррера, ми вже грали без них. Команда готова провести дуже гарну гру. Ми перебуваємо у дивовижній позиції. Приїзд на "Бернабеу" у такому становищі – для нас мрія", – сказав Мічел.

Довбик тренувався перед матчем з Реалом. 26-річний українець забив 15 голів та зробив 8 асистів у 26 матчах сезону у складі Жирони.

Матч Реал - Жирона відбудеться 10 лютого.

Раніше повідомлялося, що тренер та два лідери Жирони пропустять матч з Реалом

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