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Циганков: Не люблю, коли нас порівнюють з Мудриком

Сьогодні 10:42 431 0
Циганков: Не люблю, коли нас порівнюють з Мудриком
#Жирона, #Віктор Циганков, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Жирони Віктор Циганков не любить порівнянь з гравцем Челсі Михайлом Мудриком.

Про це він розповів на ютуб-каналі Трендець.

"Чесно, я не люблю, коли нас порівнюють. Бо вважаю, що кожен гравець має свої сильні та слабкі сторони. Людям просто цікаво порівнювати. Я завжди знав, що хочу поїхати в Європу і грати на найвищому рівні. Я ні на кого не дивився, дивився тільки на себе. Моя гра може комусь подобатись, а може не подобатись", – сказав Циганков.

Раніше тренер Жирони оцінив готовність Довбика до матчу з Реалом.

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