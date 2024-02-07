Минай підсилив склад

Минай підписав двох новачків – закарпатців Василя Вашкебу та Павла Тищука.

Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.

Деталі угод не розголошуються.

Обидва гравці доєднались до Миная ще 11 січня на початку зимових зборів та певний період перебували на перегляді тренерського штабу.

25-річний опорний півзахисник Вашкеба пропустив частину контрольних спарингів через ушкодження. А Тищук наразі входить у трійку командних лідерів за системою "гол+пас" (в рамках товариських ігор). На рахунку 26-річного вінгера один гол та два "асиста" у чотирьох зустрічах. Ще один м’яч Тищук забив у матчі на той час потенційних новачків Минаю проти Севлюша (4:1).

Раніше УПЛ опублікувала розклад матчів 18 туру.