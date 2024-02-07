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Минай підписав двох новачків

Минай підсилив склад
Сьогодні 15:40 279 0
Минай підписав двох новачків
#Минай, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcminaj.com.

Минай підписав двох новачків – закарпатців Василя Вашкебу та Павла Тищука. 

Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.

Деталі угод не розголошуються.

Обидва гравці доєднались до Миная ще 11 січня на початку зимових зборів та певний період перебували на перегляді тренерського штабу.

25-річний опорний півзахисник Вашкеба пропустив частину контрольних спарингів через ушкодження. А Тищук наразі входить у трійку командних лідерів за системою "гол+пас" (в рамках товариських ігор). На рахунку 26-річного вінгера один гол та два "асиста" у чотирьох зустрічах. Ще один м’яч Тищук забив у матчі на той час потенційних новачків Минаю проти Севлюша (4:1).

Раніше УПЛ опублікувала розклад матчів 18 туру.

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