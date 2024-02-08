Дружина Довбика: Артем мріє грати за легендарний клуб

Український нападник Жирони Артем Довбик мріє грати за великі, легендарні клуби.

Про це розповіла дружина футболіста Юлія Довбик.

"Ще рано про щось говорити. Так, звичайно, це все дуже активно обговорюється. Преса з усіх прасок говорить, хто куди перейде, але їм треба про щось говорити. Це їхня робота.

Але насправді, якщо ми говоримо в родині, то немає таких розмов. Треба спочатку зрозуміти, як закінчиться сезон, чи дійсно вдасться витримати цей тиск, який вже зараз є, дуже і дуже. Бо коли ти програєш, ти розумієш, що ой-ой-ой, зараз трошки по-іншому почнуть говорити. Це треба витерпіти, дожити до кінця сезону, і далі буде предметніше.

Звичайно, ми всі розуміємо, що Жирона - це дуже класний трамплін, як вітрина магазину, і вони всі зараз на цій вітрині. Просто гарячі пиріжки, київська перепічка. Найпопулярніші пиріжки у Жироні. Але зарано про це говорити.

Звичайно, ми з ним сміємось вдома. Але насправді дуже складно. У Артема є мрія заграти за великий, легендарний клуб. Умовно кажучи, Мілан, Реал Мадрид, Манчестер Сіті. Такого масштабу клуби. Він каже: "якщо туди, то можна і до кінця кар'єри", – сказала Юлія Довбик.