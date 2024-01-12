Головне
“Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…”
Сьогодні 12:07 219 1
Астон Вілла зацікавилася Довбиком
Сьогодні 09:56 289
Снігур здолала Інгліс у фіналі кваліфікації Australian Open
Сьогодні 08:40 513
Стародубцева вперше пробилася до основної сітки Australian Open
Сьогодні 08:24 510
Ястремська подолала кваліфікацію Australian Open 2024
Сьогодні 08:08 516
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Сьогодні 04:23 22443
Баварія оголосила про перехід Даєра
Вчора 23:06 407
Прометей здобув другу перемогу у Лізі чемпіонів
Вчора 22:09 548
Полісся розірвало контракт з Вакулою
Вчора 19:30 515
Анчелотті визначився з основним голкіпером Реала
Вчора 19:17 1758
Прямі трансляції

Пластун може змінити команду у Болгарії

Українець не входить до планів нинішнього тренера Лудогорця
Сьогодні 11:41 211 0
Пластун може змінити команду у Болгарії
#Лудогорець

Джерело - UA-футбол.

Український захисник Лудогорця Ігор Пластун у зимове трансферне вікно може залишити свою нинішню команду.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Головний тренер команди Георгій Дерменджієв не розраховує на українця і не включив його до списку гравців, які вирушили на навчально-тренувальний збір до Туреччини.

До речі Пластун не надто горить бажанням залишати Болгарію, і цілком можливо залишиться там – за інформацією болгарських ЗМІ та авторитетного порталу Transfermarkt, у його послугах зацікавлений столичний ЦСКА.

Нагадаємо, що загалом захисник виступав за Лудогорець протягом чотирьох років, з 2016-го по 2018-й і з 2021-го по 2023-й. За цей час Пластун чотири рази став чемпіоном Болгарії, двічі виборов Суперкубок і один - Кубок країни. За підсумками сезону-2021/2022 він був визнаний найкращим гравцем чемпіонату Болгарії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Мбаппе просить у Реала космічну зарплатню Мбаппе просить у Реала космічну зарплатню 1945
Він першим попередив про війну: Владиславу Гераскевичу - 25 Він першим попередив про війну: Владиславу Гераскевичу - 25 1434
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 17900 2
Анчелотті визначився з основним голкіпером Реала Анчелотті визначився з основним голкіпером Реала 1758
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 22443
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий спринт у Рупольдингу Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий спринт у Рупольдингу 936
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 356833 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 85640
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 28498
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 125631
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 132565 1
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 110973 4