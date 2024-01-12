Пластун може змінити команду у Болгарії

Українець не входить до планів нинішнього тренера Лудогорця

Український захисник Лудогорця Ігор Пластун у зимове трансферне вікно може залишити свою нинішню команду.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Головний тренер команди Георгій Дерменджієв не розраховує на українця і не включив його до списку гравців, які вирушили на навчально-тренувальний збір до Туреччини.

До речі Пластун не надто горить бажанням залишати Болгарію, і цілком можливо залишиться там – за інформацією болгарських ЗМІ та авторитетного порталу Transfermarkt, у його послугах зацікавлений столичний ЦСКА.

Нагадаємо, що загалом захисник виступав за Лудогорець протягом чотирьох років, з 2016-го по 2018-й і з 2021-го по 2023-й. За цей час Пластун чотири рази став чемпіоном Болгарії, двічі виборов Суперкубок і один - Кубок країни. За підсумками сезону-2021/2022 він був визнаний найкращим гравцем чемпіонату Болгарії.