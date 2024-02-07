Тренер та два лідери Жирони пропустять матч з Реалом

Жирона протистоятиме Реалу в суттєво ослабленому складі.

Дисциплінарний комітет Королівської федерації футболу Іспанії відхилив апеляцію Жирони на вилучення головного тренера Мічела Санчеса у матчі Ла-Ліги з Реал Сосьєдадом (0:0).

Про це повідомляє Marca.

Спеціаліст був покараний дискваліфікацією на 2 гри за суперечки з арбітром. Також на 600 євро був оштрафований сам Мічел, а його клуб - на 700. Дисциплінарний комітет залишив це рішення в силі.

Таким чином, Мічел не зможе бути присутнім на лаві на матчах з Реалом та Атлетиком. Раніше Marca писала, що клуб оскаржить і жовту картку Дейлі Блінда, як стала для нього 5-ю, але у новому повідомленні про це не згадується. Блінд, як і Янхель Еррера, пропустить гру з Реалом через перебір карток.

Матч Реал - Жирона відбудеться 10 лютого.

Раніше повідомлялося, що Довбик відновиться до матчу з Реалом.