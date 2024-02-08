Довбик - втретє поспіль став найкращим гравцем місяця в Жироні

Джерело - Чемпіон.
Артем Довбик отримав нагороду найкращого гравця Жирони за підсумками січня.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Український форвард виграв голосування уболівальників. Довбик у 6 січневих матчах забив 3 голи та зробив 2 асисти.
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Нападник виграв цей приз втретє поспіль - найкращим фани визнавали його також у грудні та листопаді.
У січні на нагороду також претендували Іван Мартін, Дейлі Блінд, Порту та Ян Коуто.
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