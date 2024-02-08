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Довбик - втретє поспіль став найкращим гравцем місяця в Жироні

Український форвард виграв голосування уболівальників
Сьогодні 12:56 1937 0
Довбик - втретє поспіль став найкращим гравцем місяця в Жироні
#Жирона, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Артем Довбик отримав нагороду найкращого гравця Жирони за підсумками січня.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Український форвард виграв голосування уболівальників. Довбик у 6 січневих матчах забив 3 голи та зробив 2 асисти.

  Стуані: Довбик зробить усе можливе, щоб зіграти з Реалом

Нападник виграв цей приз втретє поспіль - найкращим фани визнавали його також у грудні та листопаді.

У січні на нагороду також претендували Іван Мартін, Дейлі Блінд, Порту та Ян Коуто.

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Допис, поширений Girona FC (@gironafc)

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