Стуані: Довбик зробить усе можливе, щоб зіграти з Реалом

У Жироні сподіваються на скоріше відновлення нападника Артема Довбика.

Про це розповів форвард команди Крістіан Стуані.

"Я не лікар, я не можу вам сказати, зіграє він чи ні. Він зробить усе можливе, щоб зіграти. Ми сподіваємося і хочемо, щоб це сталося, щоб ми могли мати всі доступні інструменти і таким чином бути ще сильнішими", - сказав Стуані.