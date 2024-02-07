Головне
Франція виграла змішану естафету на чемпіонаті світу, Україна - 7-ма
Сьогодні 19:34 486
Прометей переграв іспанський Ховентут у 18 турі Єврокубка
Сьогодні 21:14 32
Шевченко: Сьогодні працюємо в Парижі на конгресі УЄФА
Сьогодні 16:52 406
Качараба перейшов у ДАК
Сьогодні 15:10 310
17-річний український воротар дебютував за Реал
Сьогодні 12:45 930
Педріньйо підписав новий контракт із Шахтарем
Вчора 19:57 653
Калініна переграла італійку на старті турніру в Абу-Дабі
Вчора 19:39 601
Цуренко програла самсоновій на турнірі в Абу-Дабі
Вчора 19:24 849 1
Став відомий склад України на першу гонку ЧС-2024
Вчора 18:40 1035
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 16:15 23073
Прямі трансляції

Стуані: Довбик зробить усе можливе, щоб зіграти з Реалом

Нападник Жирони розповів про відновлення Довбика
Сьогодні 20:54 206 0
Стуані: Довбик зробить усе можливе, щоб зіграти з Реалом
#Жирона, #Артем Довбик

Джерело - AS.

У Жироні сподіваються на скоріше відновлення нападника Артема Довбика.

Про це розповів форвард команди Крістіан Стуані.

"Я не лікар, я не можу вам сказати, зіграє він чи ні. Він зробить усе можливе, щоб зіграти. Ми сподіваємося і хочемо, щоб це сталося, щоб ми могли мати всі доступні інструменти і таким чином бути ще сильнішими", - сказав Стуані.

Нагадаємо, головний тренер Жирони Мічел може очолити Челсі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Дюбуа викликав на бій Хрговича Дюбуа викликав на бій Хрговича 494
Нападник Динамо зацікавив Наполі Нападник Динамо зацікавив Наполі 1015
17-річний український воротар дебютував за Реал 17-річний український воротар дебютував за Реал 930
Тренер та два лідери Жирони пропустять матч з Реалом Тренер та два лідери Жирони пропустять матч з Реалом 743
Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати 30894
Стало відомо, за яку команду Реала виступатиме Волошин Стало відомо, за яку команду Реала виступатиме Волошин 563
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 355900
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 51271 1
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 45939 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 358694 1
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 24785
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14405