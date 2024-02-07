Стуані: Довбик зробить усе можливе, щоб зіграти з Реалом

Джерело - AS.
У Жироні сподіваються на скоріше відновлення нападника Артема Довбика.
Про це розповів форвард команди Крістіан Стуані.
"Я не лікар, я не можу вам сказати, зіграє він чи ні. Він зробить усе можливе, щоб зіграти. Ми сподіваємося і хочемо, щоб це сталося, щоб ми могли мати всі доступні інструменти і таким чином бути ще сильнішими", - сказав Стуані.
Нагадаємо, головний тренер Жирони Мічел може очолити Челсі.
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