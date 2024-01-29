Шевченко зустрівся з в. о. міністра спорту Бідним та президентом НОК Гутцайтом

Джерело - УАФ.
Президент УАФ Андрій Шевченко провів зустріч з тимчасовим виконувачем обов'язків міністра молоді та спорту України Матвієм Бідним та президентом НОК України Вадимом Гутцайтом.
Про це повідомляє пресслужба асоціації.
Керівники УАФ, Мінмолодьспорту та НОК обговорили співпрацю з розвитку футболу у країні.
Вказано, що окрему увагу було приділено організації тренувальних зборів та матчів збірних України у 2024 році, зокрема — підготовці до участі в Олімпіаді, яка влітку відбудеться в Парижі.
Раніше Шевченко запросив Чеферіна в Україну.
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