Шевченко зустрівся з в. о. міністра спорту Бідним та президентом НОК Гутцайтом

Джерело - УАФ.

Президент УАФ Андрій Шевченко провів зустріч з тимчасовим виконувачем обов'язків міністра молоді та спорту України Матвієм Бідним та президентом НОК України Вадимом Гутцайтом.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Керівники УАФ, Мінмолодьспорту та НОК обговорили співпрацю з розвитку футболу у країні.

Вказано, що окрему увагу було приділено організації тренувальних зборів та матчів збірних України у 2024 році, зокрема — підготовці до участі в Олімпіаді, яка влітку відбудеться в Парижі.

Раніше Шевченко запросив Чеферіна в Україну.

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