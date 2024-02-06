Довбик відновиться до матчу з Реалом

Матч Реал - Жирона відбудеться 10 лютого.

Український нападник Жирони Артем Довбик встигне відновитися до матчу з мадридським Реалом у 24-му турі Ла-Ліги.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Аналізи українського гравця виявилися позитивними. У форварда немає травми меніска, як побоювалися раніше. Медичний штаб працює над усуненням дискомфорту в коліні, яке зазнає Артем.

Довбик травмувався на заключному тренуванні Жирони. Тренерський штаб вирішив поберегти гравця і не включив у заявку на матч із Реалом Сосьєдад (0:0). Пізніше головний тренер каталонців Мічел розповів, що травма українця не надто серйозна.

В активі Артема — 24 поєдинки за клуб цього сезону у всіх турнірах. Нападник забив у них 14 голів та віддав вісім результативних передач.

Матч Реал - Жирона відбудеться 10 лютого.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті підпише вінгера Жирони.