Головне
Переможець бою Ф’юрі - Усик отримає новий пояс абсолютного чемпіона
Вчора 23:25 746
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 16:15 22499
ЛАСК викупив Таловєрова у Славії
Вчора 18:24 464
На війні з росією загинув український чемпіон світу з паверліфтингу Білоконь
Вчора 15:39 803
Рейтинг ATP: Сачко втратив одну сходинку
Вчора 14:15 87898
"Давай сам на сам": Мудрик зухвало відповів відомому фану Челсі після критики на свою адресу
Вчора 14:00 1312
Рейтинг WTA: Світоліна втратила одну позицію
Вчора 13:40 358477 10
Відео дня: Лунін продемонстрував блискавичну реакцію в мадридському дербі
Вчора 13:08 2043
Матчі 18-го туру УПЛ не будуть проводитися 24 лютого
Вчора 12:54 609
Калініна та Цуренко зіграють в основній сітці Mubadala Abu Dhabi Open
Вчора 10:43 954
Прямі трансляції

Довбик відновиться до матчу з Реалом

Матч Реал - Жирона відбудеться 10 лютого.
Сьогодні 14:14 371 0
Довбик відновиться до матчу з Реалом
#Жирона, #Реал Мадрид, #Ла-Ліга, #Артем Довбик

Джерело - mundodeportivo.com.

Український нападник Жирони Артем Довбик встигне відновитися до матчу з мадридським Реалом у 24-му турі Ла-Ліги.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Аналізи українського гравця виявилися позитивними. У форварда немає травми меніска, як побоювалися раніше. Медичний штаб працює над усуненням дискомфорту в коліні, яке зазнає Артем.

Довбик травмувався на заключному тренуванні Жирони. Тренерський штаб вирішив поберегти гравця і не включив у заявку на матч із Реалом Сосьєдад (0:0). Пізніше головний тренер каталонців Мічел розповів, що травма українця не надто серйозна.

В активі Артема — 24 поєдинки за клуб цього сезону у всіх турнірах. Нападник забив у них 14 голів та віддав вісім результативних передач.

Матч Реал - Жирона відбудеться 10 лютого.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті підпише вінгера Жирони.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ф'юрі зухвало відреагував на нову дату бою з Усиком Ф'юрі зухвало відреагував на нову дату бою з Усиком 892
Переможець бою Ф’юрі - Усик отримає новий пояс абсолютного чемпіона Переможець бою Ф’юрі - Усик отримає новий пояс абсолютного чемпіона 746
Яремчук визначився зі своїм клубом на наступний сезон Яремчук визначився зі своїм клубом на наступний сезон 1866
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 22499
Стала відома оцінка Ярмолюка за матч з Манчестер Сіті Стала відома оцінка Ярмолюка за матч з Манчестер Сіті 582
Аллен передбачив долю бою Усик - Ф'юрі Аллен передбачив долю бою Усик - Ф'юрі 977
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 316432
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 12328
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10304 2
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 90662
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 24767
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 22546 7