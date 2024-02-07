Панченко продовжив контракт з Рухом

Сергій Панченко підписав нову угоду

Форвард Руха Сергій Панченко продовжив контракт.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована до 31 грудня 2028 року. У поточному сезоні 18-річний Панченко зіграв за Рух U-19 у 15 матчах в усіх турнірах та відзначився 3 голами та асистом.

Також нападник провів 3 матча за Рух-2 у другій лізі та зробив гольову передачу.

Крім того, Сергій дебютував у новій для себе віковій категорії у збірній України й за команду "синьо-жовтих" U-19 провів 5 матчів, забивши 2 голи та віддавши асист.

Раніше Рух зіграв внічию з австрійським клубом у спарингу.