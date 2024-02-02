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Хетафе попросив Ла-Лігу розслідувати поведінку Беллінгема

Сьогодні 11:08 564 0
Хетафе попросив Ла-Лігу розслідувати поведінку Беллінгема
#Грінвуд, #Реал Мадрид, #Хетафе, #Джуд Беллінгем

Джерело - tribuna.com.

Представники Хетафе після матчу з Реалом (0:2) у Ла-Лізі попросили делегата Ла-Ліги внести у протокол інцидент з Джудом Беллінгемом та Мейсоном Грінвудом.

Про це повідомляє Cadena SER у своєму подкасті El Larguero.

Йдеться про момент, коли обидва англійці зійшлися в ігровому епізоді на фланзі – після цього Беллінгем начебто назвав Грінвуда "ґвалтівником". Клуб попросив Ла-Лігу розслідувати епізод та поведінку Джуда, а також вжити відповідних заходів.

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У січні 2022 року Мейсон був звинувачений у спробі зґвалтування, його було відсторонено. У лютому 2023-го поліція закрила кримінальне провадження щодо гравця – протилежна сторона відмовилася давати свідчення, а у них з дівчиною згодом народилася дитина.

Контракт Грінвуда досі належить Манчестер Юнайтед, він чинний до 2025 року. У поточному сезоні вінгер забив 6 голів та віддав 4 асисти у 21 матчі за Хетафе.

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