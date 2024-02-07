Манчестер Юнайтед хоче підписати Кімміха, Девіда та Тюрама

Манчестер Юнайтед готує підсилення складу

Манчестер Юнайтед розглядає підписання гравців, у яких скоро закінчуються контракти.

Про це повідомляє ESPN.

Попри те, що "манкуніанці" відпустили ван де Бека, Санчо та ряд молодих гравців, фінансова ситуація все одно залишається напруженою.

МЮ вже використовував цю стратегію при підписанні Мейсона Маунта, а тепер розглядає Йозуа Кімміха (Баварія), Джонатана Девіда (Лілль) та Хефрена Тюрама (Ніцца), контракти яких закінчуються у 2025-му.

Контракт Альфонсо Девіса також закінчується наступного року, але пріоритетним варіантом канадця є Реал.

Раніше Манчестер Юнайтед прийняв рішення щодо майбутнього Санчо.