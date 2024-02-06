Манчестер Юнайтед прийняв рішення щодо майбутнього Санчо

Англійський клуб влітку хоче продати вінгера

Манчестер Юнайтед вже вирішив майбутнє вінгера Джейдона Санчо, який виступає за Боруссію Д на правах оренди до кінця цього сезону.

Про це повідомляє football insider.

Англійці готові продати гравця, але якщо вони отримають від німецького клубу хорошу пропозицію. Манчестер Юнайтед розраховує на 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

У цьому сезоні Бундесліги Санчо зіграв 3 матчі, у яких зіграв 184 хвилини та відзначився 2 асистами.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед хотів продати Антоні та Санчо клубам із Саудівської Аравії.