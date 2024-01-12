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Ванат зацікавив французький клуб

Сергій Яковлєв розповів про інтерес до форварда Динамо Владислава Ваната зі сторони Лілля
Сьогодні 22:40 245 0
Ванат зацікавив французький клуб
#Динамо Київ, #Лілль, #Владислав Ванат

Джерело - football24.ua.

Нападник Динамо Владислав Ванат зацікавив Лілль.

Про це розповів ексгравець Осера та Реймса Сергій Яковлєв.

– У "Реймсі" ви виступали з Олів’є Летангом, нинішнім президентом "Лілля" і ексспортивним директором "ПСЖ".

– Так, і, до речі, ми з ним періодично спілкуємося, зокрема, про український футбол. Востаннє Олів'є дзвонив мені три дні тому. Зараз він цікавиться нападником "Динамо" Владиславом Ванатом. Тепер збираю інформацію про Влада, - сказав Яковлєв.

Ванат цього сезону забив 7 голів та віддав 3 асисти у 16 матчах.

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