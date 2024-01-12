Ванат зацікавив французький клуб

Джерело - football24.ua.
Нападник Динамо Владислав Ванат зацікавив Лілль.
Про це розповів ексгравець Осера та Реймса Сергій Яковлєв.
– У "Реймсі" ви виступали з Олів’є Летангом, нинішнім президентом "Лілля" і ексспортивним директором "ПСЖ".
– Так, і, до речі, ми з ним періодично спілкуємося, зокрема, про український футбол. Востаннє Олів'є дзвонив мені три дні тому. Зараз він цікавиться нападником "Динамо" Владиславом Ванатом. Тепер збираю інформацію про Влада, - сказав Яковлєв.
Ванат цього сезону забив 7 голів та віддав 3 асисти у 16 матчах.