Ювентус, Інтер та Мілан виступили за скорочення кількості клубів у Серії А

Гранди італійського футболу позитивно ставляться до реформування Серії А.

Про це повідомляє італійський журналіст Джованні Альбанезе.

Сьогодні зранку представники Ювентуса, Інтера та Мілана обговорили ідею зменшення числа клубів у Серії А з 20 до 18. Усі три клуби виступають за цю реформу.

Нагадаємо, з цього сезону в Лізі 1 бере участь 18 команд, а не 20, як було раніше. У Бундеслізі також грають 18 клубів.

Раніше Інтер мінімально переграв Ювентус у межах 23-го туру італійської Серії А.