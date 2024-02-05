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Ювентус, Інтер та Мілан виступили за скорочення кількості клубів у Серії А

Ювентус, Інтер та Мілан виступили за скорочення кількості клубів у Серії А
Сьогодні 21:56 121 0
Ювентус, Інтер та Мілан виступили за скорочення кількості клубів у Серії А
#Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - tribuna.com.

Гранди італійського футболу позитивно ставляться до реформування Серії А.

Про це повідомляє італійський журналіст Джованні Альбанезе.

Сьогодні зранку представники Ювентуса, Інтера та Мілана обговорили ідею зменшення числа клубів у Серії А з 20 до 18. Усі три клуби виступають за цю реформу.

Нагадаємо, з цього сезону в Лізі 1 бере участь 18 команд, а не 20, як було раніше. У Бундеслізі також грають 18 клубів.

Раніше Інтер мінімально переграв Ювентус у межах 23-го туру італійської Серії А.

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