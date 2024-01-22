Манчестер Юнайтед хотів продати Антоні та Санчо клубам із Саудівської Аравії

Манчестер Юнайтед незадоволений грою вінгерів

Манчестер Юнайтед запропонував клубам Саудівської Аравії придбати Джейдона Санчо та Антоні по 50 мільйонів фунтів за кожного.

Про це повідомляє The Standard.

Керівництво МЮ не задоволено грою вінгерів, які обійшлись клубу в 155 мільйонів фунтів, тому хоче повернути хоча б частину витрачених коштів. Також стало відомо про інтерес саудівських клубів до Каземіро та Рафаеля Варана.

Повідомлялось, що директор з футболу МЮ Джон Мерто зустрівся з офіційними особами вищої ліги Саудівської Аравії та Міністерства спорту Саудівської Аравії на клубному чемпіонаті світу в грудні задля налагодження зв’язків та збільшення можливостей трансферів гравців.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері форварда Аякса.