Еріксен близький до переходу у Галатасарай

Крістіан Еріксен може змінити клуб

Півзахисник Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен найближчим часом може перейти в турецький Галатасарай на правах оренди.

Про це повідомляє Fotomac.

За інформацією джерела, орендна угода міститиме в собі опцію викупу.

У разі, якщо сторонам вдасться домовитися про всі умови угоди, данський футболіст відразу ж вилетить до Туреччини, оскільки трансферне вікно в цьому чемпіонаті закривається 9 лютого.

Нагадаємо, в нинішньому сезоні Еріксен взяв участь у 19 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився одним голом і двома результативними передачами. Контракт гравця з клубом розрахований до літа 2025 року.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Манчестер Юнайтед хоче грати за збірну України.