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Верес орендував двох футболістів Полісся

Два атакувальні хавбеки Полісся продовжать кар'єру у Вересі.
Сьогодні 14:25 158 0
Верес орендував двох футболістів Полісся
#Верес, #Полісся, #Футбольні трансфери, #Дмитро Шастал, #Денис Янаков

Джерело - nkveres.com.

Півзахисники Полісся Дмитро Шастал і Денис Янаков гратимуть за Верес на правах орендної угоди.

Про це повідомляє пресслужба рівнян.

Обидва вже прибули в розташування "червоно-чорних" у турецькій Анталії, де рівняни проводять зимові збори. Оренда розрахована до кінця цього сезону.

Нагадаємо, що 28-річний Шастал провів у поточному сезоні за Полісся 11 матчів (3 у старті), у яких забив 2 голи.

На рахунку 25-річного Янакова 8 поєдинків (5 у стартовому складі) та два забиті голи.

Раніше Верес зіграв унічию з аутсайдером елітного дивізіону чемпіонату Словаччини.

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