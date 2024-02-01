Верес орендував двох футболістів Полісся

Два атакувальні хавбеки Полісся продовжать кар'єру у Вересі.

Півзахисники Полісся Дмитро Шастал і Денис Янаков гратимуть за Верес на правах орендної угоди.

Про це повідомляє пресслужба рівнян.

Обидва вже прибули в розташування "червоно-чорних" у турецькій Анталії, де рівняни проводять зимові збори. Оренда розрахована до кінця цього сезону.

Нагадаємо, що 28-річний Шастал провів у поточному сезоні за Полісся 11 матчів (3 у старті), у яких забив 2 голи.

На рахунку 25-річного Янакова 8 поєдинків (5 у стартовому складі) та два забиті голи.

Раніше Верес зіграв унічию з аутсайдером елітного дивізіону чемпіонату Словаччини.