Нива запланувала десять спарингів

Нива розпочинає підготовку до другої половини сезону

Футболісти першолігової тернопільської Ниви, які 29 січня повертаються з відпустки, збираються провести десять контрольних поєдинків.

Про це повідомляє Sport.ua.

Під час першого домашнього етапу підготовки підопічні Олександра Стахіва поміряються силами з тернопільськими Подолянами(7 лютого) та Дністром із Заліщиків (10 лютого). Наступний тренувальний збір пройде у Львові, де 14 лютого Нива зіграє з аматорським ФК Благо-Юність, а наступного дня – зі стрийською Скалою 1911. 17 лютого тернополяни поїдуть до Ужгорода, аби зустрітися з Mинаєм, а 19 та 23 – з'ясовуватимуть стосунки, відповідно, з Вікторією та Прикарпаттям.

Спаринг-партнери на заключному березневому етапі підготовки ще уточнюються.

Раніше повідомлялося, що експрезидент Львова Михайлів стане власником Ниви Тернопіль.