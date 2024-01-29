Головне
Сіннер вирвав перемогу в росіянина Медвєдєва у фіналі Australian Open
Вчора 14:34 1840 2
Рейтинг WTA: Світоліна повернулась у топ-20, Ястремська піднялась на 64 сходинки
Сьогодні 09:39 355722 7
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 06:27 16445
Дженоа з Малиновським переміг Лечче: результати матчів Серії А
Вчора 23:44 1139
Шахтар та Марибор не виявили сильнішого у контрольному матчі
Вчора 19:25 453
Матюніна виграла юнацький чемпіонат Європи
Вчора 19:09 758
Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підніметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30
Вчора 16:25 37070
Швеція виграла сінгл мікст на чемпіонаті Європи, Україна - 8
Вчора 15:50 421
Україна стала дев'ятою в змішаній естафеті на чемпіонаті Європи
Вчора 13:23 583
Кіченок та Остапенко зазнали поразки у фіналі парного Australian Open
Вчора 09:29 704
Прямі трансляції

Нива запланувала десять спарингів

Нива розпочинає підготовку до другої половини сезону
Сьогодні 08:44 250 0
Нива запланувала десять спарингів
#Нива Тернопіль

Джерело - sport.ua.

Футболісти першолігової тернопільської Ниви, які 29 січня повертаються з відпустки, збираються провести десять контрольних поєдинків.

Про це повідомляє Sport.ua.

Під час першого домашнього етапу підготовки підопічні Олександра Стахіва поміряються силами з тернопільськими Подолянами(7 лютого) та Дністром із Заліщиків (10 лютого). Наступний тренувальний збір пройде у Львові, де 14 лютого Нива зіграє з аматорським ФК Благо-Юність, а наступного дня – зі стрийською Скалою 1911. 17 лютого тернополяни поїдуть до Ужгорода, аби зустрітися з Mинаєм, а 19 та 23 – з'ясовуватимуть стосунки, відповідно, з Вікторією та Прикарпаттям.

Спаринг-партнери на заключному березневому етапі підготовки ще уточнюються.

Раніше повідомлялося, що експрезидент Львова Михайлів стане власником Ниви Тернопіль.

Коментарі ()
Популярне зараз
Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підніметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30 Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підніметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30 37070
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 16445
Дженоа з Малиновським переміг Лечче: результати матчів Серії А Дженоа з Малиновським переміг Лечче: результати матчів Серії А 1139
Рейтинг WTA: Світоліна повернулась у топ-20, Ястремська піднялась на 64 сходинки Рейтинг WTA: Світоліна повернулась у топ-20, Ястремська піднялась на 64 сходинки 355722 7
Сіннер вирвав перемогу в росіянина Медвєдєва у фіналі Australian Open Сіннер вирвав перемогу в росіянина Медвєдєва у фіналі Australian Open 1840 2
Жирона з Циганковим та Довбиком здолала Сельту: результати матчів 22 туру Ла-Ліги Жирона з Циганковим та Довбиком здолала Сельту: результати матчів 22 туру Ла-Ліги 989
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 111409 4
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 10502
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 133563 1
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 28782 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 36313
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 27288