Манчестер Сіті отримав рекордні призові за минулий сезон АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Визначилися призові для кожної з команд за минулий сезон англійської Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє пресслужба АПЛ.
Манчестер Сіті, який став чемпіоном, отримав 176,2 мільйона фунтів. Це рекордний показник в історії.
Клуби із зони вильоту отримали понад 103 млн фунтів.
Минулого року Саутгемптон з 20-го місця отримав 103,6 млн, Лідс з 19-го – 111,7 млн, Лестер з 18-го – 114 млн.
Йдеться про комплексну централізовану систему доходів, куди також входять виплати за телеправа.
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