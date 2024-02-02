Манчестер Сіті отримав рекордні призові за минулий сезон АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Визначилися призові для кожної з команд за минулий сезон англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

Манчестер Сіті, який став чемпіоном, отримав 176,2 мільйона фунтів. Це рекордний показник в історії.

Клуби із зони вильоту отримали понад 103 млн фунтів.

Минулого року Саутгемптон з 20-го місця отримав 103,6 млн, Лідс з 19-го – 111,7 млн, Лестер з 18-го – 114 млн.

Йдеться про комплексну централізовану систему доходів, куди також входять виплати за телеправа.

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