Манчестер Юнайтед втратив ключового гравця

Терміни відновлення – півтора-два місяці.

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес отримав ще одну важку травму.

Про це повідомляє centredevils.

В оборонця розтягнення колатеральної зв'язки коліна. Операція 26-річному аргентинцю не знадобиться. Терміни відновлення – півтора-два місяці.

Це вже друга важка травма Мартінеса в нинішньому сезоні. У жовтні він переніс операцію через травму стопи. Захисник повернувся в середині січня і встиг провести чотири матчі, перш ніж знову опинився в лазареті.

Сумарно Мартінес взяв участь у 10 матчах за Манчестер Юнайтед у нинішньому сезоні, в яких відзначився 1 асистом.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Манчестер Юнайтед хоче грати за збірну України.