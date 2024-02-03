Яремчук майстерним ударом головою забив свій другий м'яч у Ла Лізі

Крім цього, українець відразу продемонстрував чудову фізичну форму

Джерело - Чемпіон.

Роман Яремчук подвоїв перевагу Валенсії в матчі 23-го туру чемпіонату Іспанії проти Альмерії.

На 23-й хвилині український нападник "кажанів" удало відкрився у штрафному майданчику суперника під передачу Пепелу, уникнувши офсайда, після чого потужно пробив по воротах головою.

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Крім цього, українець відразу продемонстрував, що перебуває в чудовій фізичній формі. Щоправда, суддя не оцінив, показавши Романові жовту картку за неспортивну поведінку.

Цей гол став другим для Яремчука в Ла Лізі, першим він відзначився на початку цього року у воротах Вільярреала.

Відео дня: Яремчук міг забити Барселоні вже на 2-й хвилині матчу, але врятував воротар

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