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Яремчук майстерним ударом головою забив свій другий м'яч у Ла Лізі

Крім цього, українець відразу продемонстрував чудову фізичну форму
Сьогодні 16:04 Андрій Дунець 660 0
Яремчук майстерним ударом головою забив свій другий м'яч у Ла Лізі
#Валенсія, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Роман Яремчук подвоїв перевагу Валенсії в матчі 23-го туру чемпіонату Іспанії проти Альмерії.

На 23-й хвилині український нападник "кажанів" удало відкрився у штрафному майданчику суперника під передачу Пепелу, уникнувши офсайда, після чого потужно пробив по воротах головою.

Відео

Крім цього, українець відразу продемонстрував, що перебуває в чудовій фізичній формі. Щоправда, суддя не оцінив, показавши Романові жовту картку за неспортивну поведінку.

Цей гол став другим для Яремчука в Ла Лізі, першим він відзначився на початку цього року у воротах Вільярреала.

Відео дня: Яремчук міг забити Барселоні вже на 2-й хвилині матчу, але врятував воротар

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