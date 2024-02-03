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Стадіони у Минаї та Ужгороді допущені до УПЛ, хоча відсутнє освітлення

Нове керівництво УАФ ухвалило рішення, протилежне попередньому
Сьогодні 20:42 279 0
Стадіони у Минаї та Ужгороді допущені до УПЛ, хоча відсутнє освітлення

Джерело - sport.ua.

Стадіони Авангард та Минай-Арена отримали право знову приймати матчі УПЛ.

Про це йдеться у листі, який 2 лютого надіслав генеральний секретар УАФ Ігор Грищенко на адресу адміністрації стадіонів та президента Миная Валерія Пересоляка.

Нове керівництво УАФ на чолі з Андрієм Шевченком ухвалило рішення, протилежне попередньому, яким заборонялося проводити матчі на цих стадіонах. Тоді на чолі УАФ стояла команда Андрія Павелка.

У грудні 2023 року виник скандал: матч УПЛ між Минаєм та Динамо не був зіграний через повітряну тривогу та відсутність освітлення на стадіоні.

Після цього, рішенням УАФ, обидва стадіони втратили ліцензію на проведення матчів УПЛ через відсутність висвітлення. Керівники стадіонів мали час до 1 лютого 2024 року, щоб вирішити питання з освітленням.

Обидва стадіони не вжили жодних заходів щодо організації системи освітлення, проте ліцензію їм тепер повернули.

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