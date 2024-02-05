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Зоря підпише хорватського опорника Башича

Футболіст має чинний контракт з Рудешем
Сьогодні 14:39 184 0
Зоря підпише хорватського опорника Башича
#Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Хорватський півзахисник Яков Башич продовжить кар'єру в Зорі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Башич виходив у стартовому складі на обидва контрольні матчі луганчан - проти польської Арки та тбіліського Динамо.

Футболіст має чинний контракт з Рудешем до літа 2025 року, тому українському клубу доведеться заплатити компенсацію за гравця.

Раніше Зоря здолала польську команду у контрольному матчі.

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