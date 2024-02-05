Зоря підпише хорватського опорника Башича

Джерело - Чемпіон.
Хорватський півзахисник Яков Башич продовжить кар'єру в Зорі.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Башич виходив у стартовому складі на обидва контрольні матчі луганчан - проти польської Арки та тбіліського Динамо.
Футболіст має чинний контракт з Рудешем до літа 2025 року, тому українському клубу доведеться заплатити компенсацію за гравця.
Раніше Зоря здолала польську команду у контрольному матчі.
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