Зоря переглядає сенегальського форварда

Джерело - sport.ua.
26-річний сенегальський форвард Матар Дійє проходить перегляд у луганській Зорі.
Про це повідомляє Sport.ua.
Нападник уже відзначився забитим голом у спарингу з польською Аркою з Гдині, який підопічні Юрія Коваля виграли з рахунком 2:1.
Матар Дійє вже виступав в УПЛ, захищаючи кольори донецького Олімпіка (2019–2020) та львівських Карпат (2020). Останні півроку він провів у швейцарській Беллінцоні, за яку провів 14 матчів та забив 2 голи.
Раніше повідомлялося, що Зоря підпише хорватського опорника Башича.