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Зоря переглядає сенегальського форварда

Зоря може підписати нападника
Сьогодні 16:55 126 0
Зоря переглядає сенегальського форварда
#Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Зоря Луганськ

Джерело - sport.ua.

26-річний сенегальський форвард Матар Дійє проходить перегляд у луганській Зорі.

Про це повідомляє Sport.ua.

Нападник уже відзначився забитим голом у спарингу з польською Аркою з Гдині, який підопічні Юрія Коваля виграли з рахунком 2:1.

Матар Дійє вже виступав в УПЛ, захищаючи кольори донецького Олімпіка (2019–2020) та львівських Карпат (2020). Останні півроку він провів у швейцарській Беллінцоні, за яку провів 14 матчів та забив 2 голи.

Раніше повідомлялося, що Зоря підпише хорватського опорника Башича.

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