Зоря переглядає сенегальського форварда

Зоря може підписати нападника

26-річний сенегальський форвард Матар Дійє проходить перегляд у луганській Зорі.

Про це повідомляє Sport.ua.

Нападник уже відзначився забитим голом у спарингу з польською Аркою з Гдині, який підопічні Юрія Коваля виграли з рахунком 2:1.

Матар Дійє вже виступав в УПЛ, захищаючи кольори донецького Олімпіка (2019–2020) та львівських Карпат (2020). Останні півроку він провів у швейцарській Беллінцоні, за яку провів 14 матчів та забив 2 голи.

Раніше повідомлялося, що Зоря підпише хорватського опорника Башича.