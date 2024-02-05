Збірна Казахстану не планує грати товариський матч з росією

Джерело - Tribuna.com.
Збірна Казахстану не планує проводити товариський матч зі збірною росії.
Про це заявив віцепрезидент місцевої федерації футболу Рохус Шох.
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"Вперше чую, що ми можемо зіграти зі збірною Росії у червні. Графік ігор у Казахстані вже складено, у ньому немає товариського матчу з російською збірною, а переговорів з РФС, наскільки мені відомо, щодо цього теж немає", — сказав Шох.
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