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Ганьба дня: Балотеллі похвалив Путіна, показавши недолуге відео в інстаграмі

Італієць підтвердив своє реноме фріка
Сьогодні 14:10 Андрій Дунець 502 0
Ганьба дня: Балотеллі похвалив Путіна, показавши недолуге відео в інстаграмі
#Маріо Балотеллі

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник збірної Італії Маріо Балотеллі осоромився в інтернеті, порівнявши президентів США та росії (терористичної країни).

Порівняння вийшло не на користь Джо Байдена. На змонтованому відео, яке у сторіз Instagram запостив у минулому зірковий футболіст, Владімір Путін показується більш чуйним до смерті свого солдата, ніж американський голова держави.

"Різниця", - написав Балотеллі, додавши прапори США та росії.

Втім, згодом Маріо виправдався, мовляв, "нічого політичного", і додав емоджі, що символізують мир. Проте зробив це під музику казахського репера Скріптоніта, популярного в росії та лояльного до тамтешньої влади.

Нагадаємо, скандальний ексгравець Інтера, Мілана, Ман Сіті, Ліверпуля, Марселя та Ніцци нині виступає за турецький Адана Демірспор.

Балотеллі запропонував свої послуги чемпіонам Італії

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