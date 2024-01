Ганьба дня: Балотеллі похвалив Путіна, показавши недолуге відео в інстаграмі

Колишній нападник збірної Італії Маріо Балотеллі осоромився в інтернеті, порівнявши президентів США та росії (терористичної країни).

Порівняння вийшло не на користь Джо Байдена. На змонтованому відео, яке у сторіз Instagram запостив у минулому зірковий футболіст, Владімір Путін показується більш чуйним до смерті свого солдата, ніж американський голова держави.

Mario Balotelli going down the pro russia route? 😑



Today he’s posted the below video on his IG stories of Biden v putin (before deleting it)



He’s since posted a message that it’s ‘nothing political’ (w a Kazakh rapper who’s big in russia as backg music) 🫠 pic.twitter.com/a16VYJIt9Z