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Шахтар підписав довгостроковий контракт з 18-річним талантом

Угода діє до 31 грудня 2028 року
Сьогодні 14:53 376 0
Шахтар підписав довгостроковий контракт з 18-річним талантом
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар підписав контракт з півзахисником Віктором Цукановим.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Угода з 18-річним хавбеком діє до 31 грудня 2028 року.

Раніше Шахтар несподівано програв Вележу.

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