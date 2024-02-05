Шахтар підписав довгостроковий контракт з 18-річним талантом

Джерело - Чемпіон.
Шахтар підписав контракт з півзахисником Віктором Цукановим.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Угода з 18-річним хавбеком діє до 31 грудня 2028 року.
✍️2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣🇺🇦— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 5, 2024
🧡 Віктор Цуканов залишається в "Шахтарі"! ⚒
Усі подробиці: https://t.co/cocRfLfjvR.#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/Jfx9fIC2Jc
Раніше Шахтар несподівано програв Вележу.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!