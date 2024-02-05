Шахтар підписав довгостроковий контракт з 18-річним талантом

Угода діє до 31 грудня 2028 року

Джерело - Чемпіон.

Шахтар підписав контракт з півзахисником Віктором Цукановим.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Угода з 18-річним хавбеком діє до 31 грудня 2028 року.

Раніше Шахтар несподівано програв Вележу.

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