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Шахтар несподівано програв Вележу у спарингу

Сьогодні 18:28 312 0
Шахтар несподівано програв Вележу у спарингу
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар зазнав другої поразки за день навчально-тренувальних зборів. 

Зранку донеччани поступилися чеському Градец-Кралове (0:2), граючи основним складом.

Ввечері Шахтар зустрівся з командою Вележ (Боснія і Герцоговина). Коуч гірників Маріно Пушич на цей раз виставив футболістів, які мають небагато ігрової практики в офіційних поєдинках. На жаль, перемогти знову не вдалося - 2:3.

Контрольний матч
3 лютого

Шахтар - Вележ (Мостар) 2:3 (2:2)

Голи: 0:1 - 24 Гуліяшвілі, 1:1 - 25 Цуканов 25, 1:2 - 43 Чаїч, 2:2 - 45 Швед, 2:3 - 47 Хаскич

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