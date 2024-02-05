Тер Штеген та Рафінья повернулися до тренувань

Джерело - офіційний сайт Барселони.
Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген та вінгер команди Рафінья Діас повернулись до тренувань у загальній групі.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Обидва футболісти відновлюються після травм.
Німецький голкіпер переніс операцію через проблеми зі спиною у грудні.
Бразилець отримав травму у півфіналі Кубка Іспанії проти Осасуни (2:0), він ушкодив стегно.
Нагадаємо, Барселона готова продати Араухо за 100 млн євро.
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