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Тер Штеген та Рафінья повернулися до тренувань

Обидва футболісти відновлюються після травм
Сьогодні 12:42 206 0
Тер Штеген та Рафінья повернулися до тренувань
Фото: Getty Images
#Барселона, #Рафінья, #Тер Штеген

Джерело - офіційний сайт Барселони.

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген та вінгер команди Рафінья Діас повернулись до тренувань у загальній групі.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Обидва футболісти відновлюються після травм.

Німецький голкіпер переніс операцію через проблеми зі спиною у грудні.

Бразилець отримав травму у півфіналі Кубка Іспанії проти Осасуни (2:0), він ушкодив стегно.

Нагадаємо, Барселона готова продати Араухо за 100 млн євро.

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