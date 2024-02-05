Анчелотті - про гру з Атлетико: Немає за що себе критикувати

Реал провів хороший матч з Атлетико в 23-у турі іспанської Ла-Ліги.

Про це заявив головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.

"З нашої точки зору, це була дуже хороша гра. Ми добре грали та добре контролювали гру, але нам не пощастило пропустити на останній хвилині. Нам не вистачало високих футболістів, тому нам потрібно було сумлінно захищатись.

Ми заслужили перемогу, але було багато ігор, які ми вигравали на останніх хвилинах, так що немає за що себе критикувати. Ми займаємо перше місце, і у нас є шанс збільшити перевагу наступної суботи", - сказав Анчелотті.