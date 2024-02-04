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Тренер Жирони назвав серйозність травми Довбика

Мічел розповів, що травма не є серйозною
Сьогодні 15:11 369 0
Тренер Жирони назвав серйозність травми Довбика
#Жирона, #Артем Довбик

Джерело - marca.com.

У суботу, 3 лютого, у матчі 23-го туру чемпіонату Іспанії з Реал Сосьєдад (0:0) нападник Жирони Артем Довбик не зіграв через не серйозну травму.

Про це заявив головний тренер Жирони Мічел.

"Травма Довбика зовсім незначна. Якби матч був, наприклад, у вівторок, то він міг би зіграти", - заявив Мічел.

Нові проведені тести виключили наявність серйозної травми. Якщо не станеться щось непередбачуване, то є висока ймовірність участі Довбика у матчі проти Реала у наступному турі Ла-Ліги.

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