У Артема травма коліна, і його участь у Євро-2024 під питанням

Український нападник Жирони Артем Довбик пропускає матч Ла-Ліги проти Реала Сосьєдад через м'язовий дискомфорт, який він відчув на вчорашньому тренуванні.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Довбик травмував коліно. Перше діагностування пошкодження українця виявилось вкрай невтішним - в Артема проблема з меніском. Якщо серйозність травми підтвердиться, то Довбик ризикує вилетіти до кінця сезону, включаючи й матчі збірної України відбору на Євро-2024, а можливо й сам турнір, якщо підопічні Реброва туди потраплять.

У цьому сезоні Артем Довбик провів у Ла Лізі за Жирону 21 матч, у яких забив 14 голів та віддав 5 результативних передач.

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