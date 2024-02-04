Джерело - Чемпіон.
Рівненський Верес зіграв результативну нічию з чеським Яблонцем (2:2).
Наступний спаринг Верес проведе 6-го лютого проти Люнгбю.
Контрольний матч
03 лютого 2024 року
Голи: 0:1 - 28 Мрвальєвич, 1:1 - 53 Кратохвіл (пен), 2:1 - 55 Мартінец, 2:2 - 90+1 Курко
Верес (1 тайм): Коркодим - Сміян, Жуліо Сезар, Мельник, Балан, Кучеров, Яго, В.Шарай, Шастал, Дахновський, Мрвальєвич.
Верес (2 тайм): Когут - Балан (Баран, 68), Кучеренко, Курко, Сміян, С.Шарай, Кухарук, Світюха (М.Шестаков, 80), Янаков, Годя, Гайдучик.
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