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Верес уникнув поразки від Яблонця у спарингу

Сьогодні 20:25 244 0
Верес уникнув поразки від Яблонця у спарингу
#Верес

Джерело - Чемпіон.

Рівненський Верес зіграв результативну нічию з чеським Яблонцем (2:2). 

Рівняни провели спаринг у двох різних складах на кожен тайм.

Після першого тайму Верес лідирував завдяки дебютному голу нападника Мрвальєвича. У першій частині тайму №2 Яблонець показав зуби - 2 голи за 5 хвилин. Здавалося, гра так і завершиться, але проти цього були Янаков та Курко, які розіграли гол на останній хвилині матчу.

Наступний спаринг Верес проведе 6-го лютого проти Люнгбю.

Контрольний матч
03 лютого 2024 року

Яблонець - Верес 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 28 Мрвальєвич, 1:1 - 53 Кратохвіл (пен), 2:1 - 55 Мартінец, 2:2 - 90+1 Курко

Верес (1 тайм): Коркодим - Сміян, Жуліо Сезар, Мельник, Балан, Кучеров, Яго, В.Шарай, Шастал, Дахновський, Мрвальєвич.

Верес (2 тайм): Когут - Балан (Баран, 68), Кучеренко, Курко, Сміян, С.Шарай, Кухарук, Світюха (М.Шестаков, 80), Янаков, Годя, Гайдучик.

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