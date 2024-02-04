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Жирона не переграла Реал Сосьєдад, гол Яремчука допоміг Валенсії здолати Альмерію: результати матчів 23 туру Ла-Ліги

Сьогодні 00:01 598 0
Жирона не переграла Реал Сосьєдад, гол Яремчука допоміг Валенсії здолати Альмерію: результати матчів 23 туру Ла-Ліги
#Альмерія, #Валенсія, #Гранада, #Лас-Пальмас, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

3 лютого у 23 турі іспанської Ла-Ліги відбулося чотири матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
23 тур, 3 лютого

Валенсія - Альмерія 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 14 Дуро, 2:0 - 23 Яремчук, 2:1 - 50 Аррібас

Нападник Валенсії Роман Яремчук забив гол та був замінений на 70-ій хвилині матчу.

Гранада - Лас-Пальмас 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Мендес, 1:1 - 68 Пехіньйо

Алавес - Барселона 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 Левандовський, 0:2 - 49 Гюндоган, 1:2 - 51 Омородін, 1:3 - 63 Роке

Жирона - Реал Сосьєдад 0:0

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков провів 80 хвилин. Артем Довбик пропустив гру через травму.

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