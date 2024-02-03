Джерело - Чемпіон.

Шахтар поступився команді Вележ (Боснія і Герцоговина) у контрольному матчі.

Коуч гірників Маріно Пушич на цей раз виставив футболістів, які мають небагато ігрової практики в офіційних поєдинках. На жаль, перемогти знову не вдалося - 2:3.

Контрольний матч

3 лютого

Шахтар - Вележ (Мостар) 2:3 (2:2)

Голи: 0:1 - 24 Гуліяшвілі, 1:1 - 25 Цуканов 25, 1:2 - 43 Чаїч, 2:2 - 45 Швед, 2:3 - 47 Хаскич

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