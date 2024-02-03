ЛНЗ розгромив латвійський клуб у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні відбувся останній контрольний матч першого збору, де ЛНЗ зустрівся з латвійським Лієпаєм.
Черкаський колектив обіграв опонентів з рахунком 3:0. Голами за український клуб відзначилися Арад Бар, Олександр Каплієнко та Віталій Бойко.
Підопічні Олега Дулуба провели під час зимових зборів 6 поєдинків, у яких здобули дві перемоги та одну нічию.
Контрольний матч
3 лютого
ЛНЗ (Черкаси) - Лієпая (Лієпая, Латвія) 3:0
Голи: Арад Бар, Олександр Каплієнко та Віталій Бойко
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