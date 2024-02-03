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ЛНЗ розгромив латвійський клуб у контрольному матчі

Сьогодні 18:19 217 0
ЛНЗ розгромив латвійський клуб у контрольному матчі
#ЛНЗ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні відбувся останній контрольний матч першого збору, де ЛНЗ зустрівся з латвійським Лієпаєм.

Черкаський колектив обіграв опонентів з рахунком 3:0. Голами за український клуб відзначилися Арад Бар, Олександр Каплієнко та Віталій Бойко.

Підопічні Олега Дулуба провели під час зимових зборів 6 поєдинків, у яких здобули дві перемоги та одну нічию.

Контрольний матч
3 лютого

ЛНЗ (Черкаси) - Лієпая (Лієпая, Латвія) 3:0

Голи: Арад Бар, Олександр Каплієнко та Віталій Бойко

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