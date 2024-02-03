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Ліон підписав Бенрахма

Сьогодні 08:38 196 0
#Бенрахма, #Вес Гем, #Ліон, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Ліон оголосив про оренду у Вест Гема 28-річного алжирського нападника Саїда Бенрахма.

Про це повідомляє пресслужба клубу

Орендна угода діятиме до 30 червня 2024 року, Ліон матиме право викупу наприкінці сезону за 14,4 млн євро. У новому клубі Саїд виступатиме під номером 17.

Відзначимо, що вже після закриття зимового вікна Ліон звинуватив Вест Гем у негідній поведінці, оскільки лондонський клуб не встиг до дедлайну ввести дані щодо переходу до трансферної системи ФІФА. У ФІФА визнали правоту Ліона та дозволили французькому клубу підписати 28-річного алжирця на правах оренди з опцією викупу.

Раніше Ліон орендував хавбека Ноттінгем Форест.

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