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Ліон орендував хавбека Ноттінгем Форест

Ліон підсилився півзахисником
Сьогодні 10:11 208 0
Ліон орендував хавбека Ноттінгем Форест
#Ліон, #Футбольні трансфери, #Ноттінгем Форест

Джерело - ol.fr.

Ліон оголосив про оренду півзахисника Ноттінгем Форест Ореля Мангаля.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована до 30 червня 2024 року. Французький клуб заплатить за оренду 10 млн фунтів і матиме опцію викупу футболіста за 15 млн фунтів. Також Ноттінгем Форест додатково може отримати 3 млн фунтів у вигляді бонусів і отримає 10% від наступного продажу гравця.

Мангаля став гравцем "лісників" влітку 2022 року, коли його купили зі Штутгарта за 13 млн євро. Раніше виступав за Боруссію Дортмунд та Гамбург.

Цього сезону Орель забив 1 м’яч у 22 матчах.

Раніше Ліон оголосив про підписання 35-річного Матича.

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