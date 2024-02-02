Артета: Останні кілька днів Зінченко та Вайт живуть в одному домі

Артета розповів про конфлікт між Зінченком та Вайтом

Джерело - The Athletic.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета відповів на питання про суперечку між Олександром Зінченком та Беном Вайтом, яка сталася по завершенню матчу з Ноттінгем Форест (2:1).

Про це іспанець розповів напередодні матчу з Ліверпулем.

"Останні кілька днів вони живуть в одному домі, ділять дружин і все таке. Вони в порядку і тепер живуть разом. Вони найкращі друзі. Можливо, ми по-різному розуміємо слово "бійка". Це була розмова, можливо, трохи запальна та емоційна після матчу, в якому ти робиш 200 ударів на хвилину. Це нормально. Нічого нового. Я хочу бачити пристрасть. Я хочу бачити самовіддачу від своїх гравців.

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Мені потрібні гравці, які завжди хочуть бути краще, а для цього нам треба бути вимогливими один до одного. Інакше це буде Діснейленд. Мені подобається це. Поки це відбувається з повагою та наміром бути більш вимогливими як команда, я дуже задоволений. Ви не будете сперечатися з людиною, якщо вам байдуже на неї. Це відбувається тому, що у вас є довіра та хімія з кимось", – сказав Артета

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