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Артета прокоментував чутки про можливий перехід у Барселону

Іспанець спростував чутки про переходу в Барселону
Сьогодні 21:28 231 0
Артета прокоментував чутки про можливий перехід у Барселону
Фото: Getty Images
#Арсенал (Лондон), #Мікель Артета, #Барселона

Джерело - офіційний сайт Арсенала.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета не буде очолювати Барселону.

Про це іспанець розповів пресслужбі клубу.

"Чи йду я з команди у червні? Хто, я? Ні, це абсолютно фейкові новини. Те, що ви читали вчора – я не знаю, звідки це йде. Це абсолютна неправда, і я цим дуже засмучений. Я не знаю, звідки це йде. Там немає джерел, немає нічого. Я думаю, що ми повинні бути дуже обережними, коли ми говоримо про особисті речі, публікуючи таке", – сказав Артета.

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