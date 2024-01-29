Артета прокоментував чутки про можливий перехід у Барселону

Головний тренер Арсенала Мікель Артета не буде очолювати Барселону.

Про це іспанець розповів пресслужбі клубу.

"Чи йду я з команди у червні? Хто, я? Ні, це абсолютно фейкові новини. Те, що ви читали вчора – я не знаю, звідки це йде. Це абсолютна неправда, і я цим дуже засмучений. Я не знаю, звідки це йде. Там немає джерел, немає нічого. Я думаю, що ми повинні бути дуже обережними, коли ми говоримо про особисті речі, публікуючи таке", – сказав Артета.