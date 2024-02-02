Карпати орендували захисника Шахтаря

Захисник Шахтаря Андрій Булеза буде виступати за Карпати на правах оренди, яка розрахована до кінця сезону.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Мирон Маркевич.

"Булезу ми запросили для підсилення конкуренції за місце в стартовому складі. Він перспективний футболіст. Але опція викупу в умовах оренди не передбачена.

Все буде залежати від того, як вихованець закарпатського футболу проявить себе в Карпатах. Зараз він вже приєднався до нашої команди", – сказав Маркевич.