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Карпати орендували захисника Шахтаря

Мирон Маркевич розкрив деталі трансферу захисника Шахтаря Андрія Булези Карпати орендували захисника Шахтаря
Сьогодні 10:41 262 0
Карпати орендували захисника Шахтаря
#Карпати, #Маркевич, #Футбольні трансфери, #Мирон Маркевич, #Шахтар Донецьк, #Андрій Булеза

Джерело - sport.ua.

Захисник Шахтаря Андрій Булеза буде виступати за Карпати на правах оренди, яка розрахована до кінця сезону.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Мирон Маркевич.

"Булезу ми запросили для підсилення конкуренції за місце в стартовому складі. Він перспективний футболіст. Але опція викупу в умовах оренди не передбачена.

Все буде залежати від того, як вихованець закарпатського футболу проявить себе в Карпатах. Зараз він вже приєднався до нашої команди", – сказав Маркевич.

З березня минулого року Булеза виступав за Минай. У 25 матчах у складі закарпатської команди Андрій зробив один асист. 

Раніше Карпати визначились з місцем першого зимового збору.

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