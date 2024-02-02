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Тоттенгем перехопив Бергвалля у Барселони

Гравець влітку перейде у Тоттенгем
Сьогодні 15:25 167 0
Тоттенгем перехопив Бергвалля у Барселони
#Тоттенгем, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Центральний півзахисник Юргордена Лукас Бергвалль стане гравцем Тоттенгема.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

"Шпори" перехопили 18-річного шведа у каталонської Барселони, куди гравець в останній момент передумав переходити.

Бергвалль вже прибув до Лондона для проходження медогляду після того, як Тоттенгем повністю погодив із Юргорденом умови трансферу за 10 мільйонів євро включно із бонусами. Перехід відбудеться влітку 2024 року.

Всього Лукас Бергвалль провів за Юргорден 29 поєдинків, в яких він забив 3 голи та віддав 1 асист.

Раніше повідомлялося, що Севілья підпише нападника Тоттенгема.

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