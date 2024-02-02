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Севілья підпише нападника Тоттенгема

Севілья підсилиться нападником
Сьогодні 08:56 209 0
Севілья підпише нападника Тоттенгема
#Севілья, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Аргентинський нападник Тоттенгема Алехо Веліс невдовзі стане гравцем Севільї.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, перехід 20-річного футболіста відбудеться на правах короткострокової оренди до завершення сезону 2023/24. При цьому у Севільї не буде опції викупу гравця.

У цьому сезоні Англійської Прем'єр-ліги Алехо Веліс провів 8 матчів (42 ігрові хвилини), відзначившись 1 забитим м'ячем. 

Раніше Ракитич залишив Севілью.

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