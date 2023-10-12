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Грінвуд може змінити спортивне громадянство

Гравець може виступати за збірну Ямайки
Сьогодні 19:09 202 0
Грінвуд може змінити спортивне громадянство
#Грінвуд, #Хетафе

Джерело - tribuna.com.

Федерація футболу Ямайки зацікавлена у наданні свого спортивного громадянства півзахиснику Хетафе Мейсону Грінвуду.

Про це повідомляє The Athletic.

"Я не думаю, що я відрізняюся від усіх тренерів у світі. Ми хотіли б, щоб у наших командах були найкращі таланти.

Якщо він поверне свою колишню фізичну форму та свій рівень, цей рівень може допомогти Ямайці, і всі тренери хотіли б мати хороших гравців у своїй команді, і ми нічим не відрізняємося.

Звичайно, він приїде з деяким досвідом, але про гравців, яких тут немає, я не буду говорити передчасно. Але що буде, те буде. Я хочу, щоб за мою команду грали найкращі гравці з найкращими здібностями", - поділився думкою про Грінвуда головний тренер збірної Ямайки Хеймір Халлгрімссон.

Нагадаємо, що в активі Грінвуда 1 матч за збірну Англії. Це було 5 вересня 2020 року у грі з Ісландією.

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